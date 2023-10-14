Збірна України обіграла конкурента у відборі на Євро-2024 (відео)

Синьо-жовті в емоційному матчі здобули важливу перемогу

У суботу, 14 жовтня, збірна України приймала команду Північної Македонії у рамках матчу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

Зустріч, що проходила у Празі (Чехія) на стадіоні "Літна", завершилася з рахунком 2:0 на користь України. Про це повідомляє "Телеграф".

Дебют зустрічі повністю виграли українці, які були кращими у всіх компонентах. Так відбувалося до взяття воріт у виконанні Георгія Судакова, який дальнім ударом із рикошетом відкрив рахунок у поєдинку. Так Георгій забив свій перший гол за національну команду. Після цього гості "включилися" та створили кілька вбивчих моментів, і лише майстерність Трубіна врятувала Україну від пропущеного м’яча.

У другому таймі команди спочатку грали на зустрічних курсах без центру поля. Це призвело до маси вбивчих моментів біля воріт Трубіна та Димитрієвські. Проте воротарі обох команд упоралися. У компенсований час Олександр Караваєв подвоїв перевагу українців.

Україна – Північна Македонія – 2:0

Голи: Судаков (30), Караваєв (90+6).

Попередження: Маліновський (69), (Зінченко, 90+7) — Серафімов (90+2), Адемі (90+3).

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 87), Мудрик (Караваєв, 87), Зубков (Маліновський, 67), Довбик (Яремчук, 76).

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Мусліу, Серафімов, Манев (Чурлінов, 46), Аліоскі, Барді, Атанасов (Адемі, 63), Елезі (Дор'єв, 74), Ашковскі (Дімоскі, 46), Міовскі (Трайковскі, 84), Елмас.

Статистика матчу Україна - Північна Македонія

Цей результат дозволив нашій команді піднятися на 2 місце в групі С.

Турнірне становище команд у групі С

Повний відеоогляд матчу Україна – Північна Македонія буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, збірна України невдало розпочала кваліфікацію на Євро-2024, поступившись на виїзді Англії (0:2). Після призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера Синьо-жовті обіграли команду Північної Македонії (3:2) та національну збірну Мальти (1:0). У вересні наша команда сенсаційно дала бій англійцям (1:1) і без шансів поступилася Італії (1:2).

З турнірним становищем Жовто-синіх у відбірковій групі Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Також на нашому сайті можна ознайомитись з календарем матчів збірної України у 2023 році. До речі, наступний матч Синьо-жовті зіграють проти Мальти (17.10).