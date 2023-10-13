Футболіст збірної України попросив політичного притулку в рф

У росії зробили заяву щодо півзахисника "Шахтаря"

Футболіст "Шахтаря" U-19 та юнацької збірної України Олександр Роспутько, який втік з розташування Гірників в Бельгії, попросив політичного притулку в росії.

Про це повідомив російський футбольний клуб "Звєзда", з яким ЗМІ пов’язували Роспутька. За інформацією пресслужби "Звєзди", Роспутько не має відношення до їхнього клубу. Також повідомляється, що Олександр попросив політичного притулку в росії.

"Сьогодні в багатьох ЗМІ поширюються новини про гравця "Шахтаря" Олександра Роспутька. Футболіст залишив розташування донецького клубу і попросив політичний притулок у росії. Дехто припускає, що футболіст може опинитися у "Зірці" через зв'язок з тренером нашої команди Геннадієм Зубовим. Від імені клубу заявляємо, що цей футболіст не має відношення до нашого клубу. Вимагаємо припинити розповсюджувати цю неперевірену інформацію", — заявили у "Звєзди".

Нагадаємо, "Шахтар" підтвердив зникнення Роспутька в аеропорту Антверпена після матчу Юнацької ліги УЄФА.

Раніше повідомлялося, що доросла команда "Шахтаря" перемогла "Антверпен" (3:2) у Лізі чемпіонів.