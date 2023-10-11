Роналду в Ірані можуть відхлестати батогом за "розпусту": що зробив футболіст

Знаменитий футболіст знайшов собі проблеми в Ірані

Знаменитий футболіст Кріштіану Роналду, який у серпні відзначився дуже скандальним вчинком на матчі "Аль-Наср" — "Аль-Хілял", знову влипнув у неприємну ситуацію.

Цього разу він хоч і не зробив нічого поганого, але все ж таки примудрився порушити місцеві закони. Як зазначає index.hr з посиланням на іранські ЗМІ, у Тегерані після матчу "Аль-Наср" — "Персеполіс" (2:0) він зустрівся зі своєю затятою шанувальницею, художницею Фатімою, яка через обмежені можливості намалювала йому дві картини ногами.

При цьому під час зустрічі він обійняв і поцілував художницю, що за місцевими законами могло бути розцінено, як "розпуста, вчинена особою, яка не одружена". Тепер знаменитості там загрожує 99 ударів батогом, якщо той колись вирішить приїхати до Ірану ще раз.

Як повідомлялося раніше, футболіст не вперше потрапляє у скандали у мусульманських країнах після того, як він перейшов до арабського "Аль-Насру". Так у квітні після програного матчу натовп на стадіоні почав скандувати ім’я Мессі, що дуже не сподобалося Роналду, через що він демонстративно схопився за пах. У Саудівській Аравії така була сприйнята як неналежна поведінка, через що її могли депортувати з країни