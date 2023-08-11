Роналду загрожує в’язниця: все через один жест під час матчу (відео)

Португалець порушив місцеві закони

Форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду можуть заарештувати. Таким чином, його можуть покарати за те, що він перехрестився після голу в півфінальному матчі Клубного кубка арабських чемпіонів проти іракського клубу "Аль-Шорта".

Про це повідомляє Italy 24 Press News.

Португальський форвард забив єдиний гол у цій зустрічі, реалізувавши пенальті на 75-й хвилині. П’ятиразовий володар "Золотого м’яча" побіг святкувати гол у традиційному для себе стилі, а також перехрестився.

Журналісти звернули увагу на те, що в Саудівській Аравії заборонені жести, пов’язані з християнською вірою. Згідно з місцевими законами, християнська молитва чи публічна демонстрація предметів та символів, що належать до християнства, вважаються злочином, за який навіть можуть заарештувати.

Цікаво, що нещодавно саме таким чином було покарано колишнього гравця "Аль-Насра" колумбійця Хуана Пабло Піно. Його заарештували в торговому центрі через татуювання із зображенням Ісуса, яке було видно з-під сорочки без рукавів.

При цьому видання вважає, що влада навряд чи покарає Роналду. Він може отримати попередження від керівництва клубу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що наставник "Динамо" Мірча Луческу міг очолити клуб Роналду.