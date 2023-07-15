Ярмоленко порівняв себе з Мессі та Роналду (відео)

Український футболіст висловився про свій вік

Новоспечений вінгер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко, який повернувся до рідного клубу вільним агентом, вважає, що у 33 роки зможе показувати високий рівень гри на футбольному полі.

Відповідний коментар Ярмоленка доступний на офіційному YouTube-каналі київського клубу. "Динамівець" вважає, що зможе виступати добре, наводячи приклад легенд футболу Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду та інших знаменитих вікових футболістів сучасності, які продовжують захоплювати своєю грою у більш солідному віці.

"Для мене 33 роки — це просто цифри в паспорті. Якщо ти професійний футболіст і стежиш за собою, своїм відновленням, професійно ставишся, знаєш своє тіло, розумієш, що потрібно робити для набору кращих кондицій — я не бачу в цьому жодних проблем. Купа прикладів — Мессі виграв чемпіонат світу, Роналду, Модріч — найкращий гравець "Реала" у 36-37 років, Бензема", — зазначив Ярмоленко.

При цьому Андрій розуміє, що його швидкісні показники вже не ті, щоправда, гравець вважає, що з віком він став розуміти футбол краще.

"Це просто стереотип. У нас в країні люблять говорити, що після 30 — вже старий, не біжить. Так, з роками втрачаєш якісь якості — можливо, швидкість. Але приходить досвід, по-іншому дивишся на футбол. Відчуваєш по-іншому гру. Досвід, можливо, означає у футболі набагато більше, ніж швидкість, удар чи дриблінг. Це дуже важлива частина у футболі. Звичайно, у кожної людини своя думка – жодних проблем”, – заявив Ярмоленко.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко відмовився від капітанської пов’язки після повернення до "Динамо". Нещодавно відомий тренер Олег Федорчук порівняв перехід Ярмоленка із поверненням до столичної команди легендарного Андрія Шевченка.