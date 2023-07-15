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Ярмоленко порівняв себе з Мессі та Роналду (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Андрій Ярмоленко Новина оновлена 15 липня 2023, 13:44
Андрій Ярмоленко. Фото ФК Динамо (Київ)

Український футболіст висловився про свій вік

Новоспечений вінгер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко, який повернувся до рідного клубу вільним агентом, вважає, що у 33 роки зможе показувати високий рівень гри на футбольному полі.

Відповідний коментар Ярмоленка доступний на офіційному YouTube-каналі київського клубу. "Динамівець" вважає, що зможе виступати добре, наводячи приклад легенд футболу Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду та інших знаменитих вікових футболістів сучасності, які продовжують захоплювати своєю грою у більш солідному віці.

"Для мене 33 роки — це просто цифри в паспорті. Якщо ти професійний футболіст і стежиш за собою, своїм відновленням, професійно ставишся, знаєш своє тіло, розумієш, що потрібно робити для набору кращих кондицій — я не бачу в цьому жодних проблем. Купа прикладів — Мессі виграв чемпіонат світу, Роналду, Модріч — найкращий гравець "Реала" у 36-37 років, Бензема", — зазначив Ярмоленко.

При цьому Андрій розуміє, що його швидкісні показники вже не ті, щоправда, гравець вважає, що з віком він став розуміти футбол краще.

"Це просто стереотип. У нас в країні люблять говорити, що після 30 — вже старий, не біжить. Так, з роками втрачаєш якісь якості — можливо, швидкість. Але приходить досвід, по-іншому дивишся на футбол. Відчуваєш по-іншому гру. Досвід, можливо, означає у футболі набагато більше, ніж швидкість, удар чи дриблінг. Це дуже важлива частина у футболі. Звичайно, у кожної людини своя думка – жодних проблем”, – заявив Ярмоленко.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко відмовився від капітанської пов’язки після повернення до "Динамо". Нещодавно відомий тренер Олег Федорчук порівняв перехід Ярмоленка із поверненням до столичної команди легендарного Андрія Шевченка.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо Київ #Андрій Ярмоленко