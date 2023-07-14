"Братику, вітаємо": фанати "Динамо" з фронту передали привіт Ярмоленку (відео)
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Футболіст провів за "Динамо" 341 матч
Вболівальники "Динамо", які зараз захищають Україну на війні проти російського окупанта, привітали вінгера Андрія Ярмоленка із поверненням до київського клубу.
З цього приводу вони записали відеозвернення, адресоване капітанові збірної України. Його опублікували на каналі "Динамо" у Телеграм.
"Ярмола, братику, вітаємо з поверненням додому. Вболівальника "Динамо" Київ вже зачекалися на тебе і дуже раді твоєму поверненню. Чекаємо на золоті медалі в Києві та Лігу чемпіонів", — сказали фанати.
Про повернення колишнього лідера "Динамо" до столичного клубу стало відомо наприкінці червня.
До переїзду до Європи зірковий футболіст виступав за "Динамо" з 2006 до 2017 року, дебютувавши за першу команду 11 травня 2008 року. Загалом він провів за київську команду 341 матч у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 137 голів.
Після виходу з "Динамо" він пограв за дортмундську "Борусію", лондонський "Вест Хем" та арабський "Аль-Аїн".
Раніше "Телеграф" писав про те, що Ярмоленко пішов на серйозний крок після повернення до "Динамо".