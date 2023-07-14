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"Братику, вітаємо": фанати "Динамо" з фронту передали привіт Ярмоленку (відео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Автор
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко. Фото ФК Динамо (Київ)

Футболіст провів за "Динамо" 341 матч

Вболівальники "Динамо", які зараз захищають Україну на війні проти російського окупанта, привітали вінгера Андрія Ярмоленка із поверненням до київського клубу.

З цього приводу вони записали відеозвернення, адресоване капітанові збірної України. Його опублікували на каналі "Динамо" у Телеграм.

"Ярмола, братику, вітаємо з поверненням додому. Вболівальника "Динамо" Київ вже зачекалися на тебе і дуже раді твоєму поверненню. Чекаємо на золоті медалі в Києві та Лігу чемпіонів", — сказали фанати.

Про повернення колишнього лідера "Динамо" до столичного клубу стало відомо наприкінці червня.

До переїзду до Європи зірковий футболіст виступав за "Динамо" з 2006 до 2017 року, дебютувавши за першу команду 11 травня 2008 року. Загалом він провів за київську команду 341 матч у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 137 голів.

Після виходу з "Динамо" він пограв за дортмундську "Борусію", лондонський "Вест Хем" та арабський "Аль-Аїн".

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ярмоленко пішов на серйозний крок після повернення до "Динамо".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо Київ #УПЛ #Андрій Ярмоленко