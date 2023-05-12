Ярмоленко забив гол-цукерку в останній грі сезону (відео)

Українець блискуче завершив сезон в чемпіонаті ОАЕ

Півзахисник "Аль-Айна" та збірної України Андрій Ярмоленко забив одразу два голи у матчі 26-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Аль-Батаеха" (5:2). Напередодні повідомлялося, що українець залишить близькосхідний клуб.

Про це повідомляє пресслужба "Аль-Айну" у Twitter. Зазначимо, один із голів Андрія вийшов дуже красивим.

33-річний українець вийшов у старті та відзначився вже на другій хвилині зустрічі. Ярмоленко блискучим ударом у дотик вразив кут воріт гостей — вийшло дуже ефектно. А на 61 хвилині Андрій оформив дубль. Після прострілу з лівого флангу український вінгер отримав м’яч за метр від лінії воріт — з такої позиції промахнутися практично неможливо.

Відео першого голу Ярмоленка у матчі з "Аль-Батаехом"

Відео другого голу Ярмоленко у матчі з "Аль-Батаехом"

За сім хвилин до закінчення основного часу головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров зняв Ярмоленка з гри. Команда перемогла, проте посіла лише друге місце у чемпіонаті ОАЕ.

Турнірне становище команд у чемпіонаті ОАЕ

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров на 99% очолить збірну України після закінчення сезону. Однак у послугах українця зацікавлений європейський клуб, а сам наставник неоднозначно говорив про своє майбутнє.