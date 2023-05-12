Ярмоленко забил гол-конфетку в последней игре сезона (видео)

Украинец блестяще завершил сезон в чемпионате ОАЭ

Полузащитник "Аль-Айна" и сборной Украины Андрей Ярмоленко забил сразу два гола в матче 26-го тура чемпионата ОАЭ против "Аль-Батаеха" (5:2). Накануне сообщалось, что украинец покинет ближневосточный клуб.

Об этом сообщает пресс-служба "Аль-Айна" в Twitter. Отметим, один из голов Андрея получился весьма красивым.

33-летний украинец вышел в старте и отличился уже на второй минуте встречи. Ярмоленко блестящим ударом в касание поразил угол ворот гостей — получилось весьма эффектно. А на 61-й минуте Андрей оформил дубль. После прострела с левого фланга украинский вингер получил мяч в метре от линии ворот — из такой позиции промахнуться практически невозможно.

Видео первого гола Ярмоленко в матче с "Аль-Батаехом"

Видео второго гола Ярмоленко в матче с "Аль-Батаехом"

За семь минут до окончания основного времени главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров снял Ярмоленко с игры. Команда победила, однако заняла лишь второе место в чемпионате ОАЭ.

Турнирное положение команд в чемпионате ОАЭ

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров на 99% возглавит сборную Украины по окончании сезона. Однако в услугах украинца заинтересован европейский клуб, а сам наставник неоднозначно говорил о своем будущем.