Несподіване рішення: Ярмоленко пішов на серйозний крок після повернення до "Динамо"

Багаторічний лідер команди назвав ключових гравців "Динамо"

Зірковий український вінгер Андрій Ярмоленко не вимагав собі капітанську пов’язку після повернення до київського "Динамо".

Про це повідомили в ефірі програми "ТаТоТаке".

За інформацією журналістів, колишній лідер команди вважає, що капітаном має залишатися півзахисник Сергій Сидорчук, який взяв на себе цю роль останніми роками.

Ярмоленко зазначив, що Сидорчук, Георгій Бущан та Віталій Буяльський відіграють величезну роль у команді для досягнення результатів.

Також джерело додало, що київський клуб хотів підписати зі своїм колишнім капітаном контракт за схемою 1+1 (рік контракту + можливість автоматичного продовження на рік), проте вінгер захотів одразу підписати угоду на два сезони.

Нагадаємо, що Ярмоленко востаннє грав за "Динамо" у 2017 році. Після цього він перебрався до "Боруссії" з Дортмунда, потім грав за англійський "Вест Хем" та "Аль-Айн" з ОАЕ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що один із експертів потужно висловився про повернення Ярмоленка до київського "Динамо", порівнявши цю подію з поверненням легендарного Андрія Шевченка.