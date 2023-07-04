Необычное решение: Ярмоленко пошел на серьезный шаг после возвращения в "Динамо"

Многолетний лидер команды назвал ключевых игроков "Динамо"

Звездный украинский вингер Андрей Ярмоленко не стал требовать себе капитанскую повязку после возвращения в киевское "Динамо".

Об этом сообщили в эфире программы "ТаТоТаке".

По информации журналистов, бывший лидер команды считает, что капитаном должен оставаться полузащитник Сергей Сидорчук, который принял на себя эту роль в последние годы.

Ярмоленко отметил, что Сидорчук, Георгий Бущан и Виталий Буяльский играют огромную роль в команде для достижения результатов.

Также источник добавил, что киевский клуб хотел подписать со своим бывшим капитаном контракт по схеме 1+1 (год контракта + возможность автоматического продления на год), однако вингер захотел сразу подписать соглашение на два сезона.

Напомним, что Ярмоленко последний раз играл за "Динамо" в 2017 году. После этого он перебрался в "Боруссию" из Дортмунда, затем играл за английский "Вест Хэм" и "Аль-Айн" из ОАЭ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что один из экспертов мощно высказался о возвращении Ярмоленко в киевское "Динамо", сравнив это событие с возвращением легендарного Андрея Шевченко.