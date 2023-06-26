Революция в "Динамо": решение руководство клуба может повлечь серьезные последствия

Игроки "Динамо" могут задуматься о будущем в клубе

В киевском "Динамо" приняли важное решение по бюджету клуба на новый сезон, который начнется в июле. Из-за сложной ситуации в стране в клубе решили "затянуть пояса".

Как пишет Телеграм-канал "Динамо Киев Inside", почти всем футболистам команды урезали заработную плату в 2-3 раза.

"Война, политика, экономика, провальные результаты… Все 4 фактора привели к логическому решению – "затягиванию поясов". Подавляющее большинство футболистов, имевших свои ежемесячные 25-90 тысяч долларов, получили "предложения, от которых нельзя отказаться" – предложения, урезающие их зарплаты в 2-3 раза. Согласно недавним достижениям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в клубе работают над кадровой оптимизацией, чтобы "влезть" в обновленный бюджет.

При этом, по информации источника, при этом зарплата наставника команды Мирчи Луческу останется на прежнем уровне.

"Румыну в это межсезонье не поступало предложения по сокращению зарплаты. Контракт, понимаете. Поэтому румын и мудрый", – пишет "Динамо Киев Inside".

Не исключено, что такое решение может повлиять на будущее многих ключевых игроков команды, которые вряд ли захотят играть "за копейки".

Ранее "Телеграф" писал о том, что по итогам прошлого сезона киевляне не пробились в Лигу чемпионов, что заметно отразится на финансовом состоянии команды.