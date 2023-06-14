Динамовское сердце: Ярмоленко получил заманчивое предложение от киевского клуба

Украинский футболист может вернуться в родной клуб

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который только-только стал свободным агентом, получил предложение вернуться в киевское "Динамо".

Об этом сообщает telegram-канал "Динамо Киев Inside". По информации источника, Бело-синие подпишут соглашение с возрастным полузащитником после июньских матчей сборной Украины. Андрею предложили контракт на один год с возможностью пролонгации еще на один сезон. Кроме того, 33-летнему хавбеку национальной команды предложили должность спортивного директора по окончании карьеры футболиста.

"Ярмоленко и "Динамо". Исходные условия следующие: контракт 1+1. По его окончании — должность спортивного директора клуба. Соглашение будет подписано после матчей сборных", — гласит сообщение.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу получил предложения сразу от нескольких зарубежных клубов.

Напомним, легендарный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный прокомментировал неудачи киевского клуба в сезоне 2022/23, по итогам которого Бело-синие заняли лишь четвертое место в турнирной таблице УПЛ.