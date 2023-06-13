Ярмоленко расчистил для себя путь в "Динамо"

Форвард близок к возвращению

Как и ожидалось ранее, звезда украинского футбола Андрей Ярмоленко официально покинул "Аль-Айн" из ОАЭ.

Об этом в Twitter сообщил арабский клуб. Поскольку контракт 33-летнего нападающего подошел к концу, теперь он остается без команды.

Ярмоленко в "Динамо"

"Успехов и спасибо", — написал "Аль-Айн" вдогонку игроку.

Таким образом, за год выступлений в клубе из ОАЭ Ярмоленко провел 28 матчей, в которых забил 12 голов и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее появилась информация, что Ярмоленко еще зимой хотел вернуться в "Динамо".

Украинский нападающий забил сразу два гола в своем последнем матче за "Аль-Айн" в рамках 26-го тура чемпионата ОАЭ против "Аль-Батаеха" (5:2).

Напомним, что недавно этот же клуб из ОАЭ покинул его главный тренер Сергей Ребров, который возглавил сборную Украины.