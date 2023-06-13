Северная Македония - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Сине-желтые проведут первый официальный матч под руководством Сергея Реброва

В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет гостевой поединок отбора на чемпионат Европы-2024 против команды Северной Македонии. Накануне главная команда страны сыграла товарищеский поединок с Германией (3:3). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Северная Македония — Украина.

В прямом эфире игру Северная Македония — Украина покажет медиасервис MEGOGO (подписка "Максимальная" и "Спорт"), а также местные телеканалы "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.) только в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своей официальной странице в Instagram. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Матч Северная Македония — Украина состоится в Скопье на стадионе "Тоше Проески". "Телеграф" проведет текстовый онлайн "дуэли", в рамках которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также лучших моментов поединка.

Напомним, в первом матче отбора сборная Украины уступила Англии (0:2). Северная Македония, в свою очередь, победила команду Мальты (2:1).

Англия — Украина — 2:0

Северная Македония — Мальта — 2:1

Напомним, по итогам жеребьевки сборная Украины в отборе не Евро-2024 попала в группу С, где за путевку в финальный раунд поборется с Англией, Италией, Мальтой и Северной Македонией. С расписанием, результатами, видеообзорами матчей Сине-желтых в квалификации на ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".