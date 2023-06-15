Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция матча

Сине-желтые проведут важную игру

В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет свой второй матч в отборе на чемпионат Европы-2024 по футболу. Накануне главная команда страны провела контрольный поединок против Германии (3:3).

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию матча Северная Македония — Украина, который пройдет в Скопье на стадионе "Тоше Проески". Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в первом матче отбора сборная Украины уступила Англии (0:2), а Северная Македония, в свою очередь, победила команду Мальты (2:1). Таким образом, Сине-желтые подходят к игре в качестве аутсайдера группы С. Тем не менее украинцы являются фаворитами поединка в Скопье, правда, главный тренер нашей команды Сергей Ребров категорически отказался называть соперников аутсайдерами встречи.

Англия — Украина — 2:0

Северная Македония — Мальта — 2:1

Добавим, что соперники хорошо знакомы друг другу. На Евро-2020 Украина с трудом победила Северную Македонию (2:1).

Отметим, матч Северная Македония — Украина будет доступен для просмотра в прямом эфире. Примечательно, что букмекеры считают Сине-желтых фаворитами противостояния, несмотря на то, что подопечные Реброва и Ко играют в гостях. С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей нашей команды в отборе на ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".