Северная Македония - Украина: букмекеры оценили шансы Реброва в первом официальном матче

Специалисты сумели выделить фаворита противостояния

В пятницу, 16 июня, Сине-желтые проведут второй матч в отборе на чемпионат Европы-2024 против команды Северной Македонии. Накануне главная команда страны сыграла вничью с Германией (3:3). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Северная Македония — Украина.

По мнению аналитиков, сборная Украины является небольшим фаворитом в этом противостоянии. Об этом сообщает Favbet.

На успех украинцев букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,95-2,03. В то же время ничья и триумф хозяев менее вероятны — коэффициенты 3,25-3,60 и 3,90-4,25 соответственно. Отметим, специалисты Favbet оценили вероятность успеха Сине-желтых в 49%, а победу Северной Македонии — в 23%.

Прогноз букмекеров на товарищеский матч Северная Македония — Украина

Favbet: (победа Северной Македонии 4,25 — ничья 3,60 — победа Украины 2,03)

William Hill: (4,20 — 3,25 — 1,95)

Bwin: (3,90 — 3,40 — 1,95)

Матч Северная Македония — Украина состоится в Скопье на арене "Тоше Проески". Этот поединок будет показан в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах. С расписанием, результатами и видеообзорами всех игр Сине-желтых в квалификации на ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".