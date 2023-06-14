Північна Македонія – Україна: букмекери оцінили шанси Реброва у першому офіційному матчі

Фахівці зуміли виділити фаворита протистояння

У п’ятницю, 16 червня, Синьо-жовті проведуть другий матч у відборі на чемпіонат Європи-2024 проти команди Північної Македонії. Напередодні головна команда країни зіграла внічию з Німеччиною (3:3). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Північна Македонія — Україна.

На думку аналітиків, збірна України є невеликим фаворитом у цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

На успіх українців букмекери пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 1,95-2,03. Водночас нічия та тріумф господарів менш ймовірні – коефіцієнти 3,25-3,60 та 3,90-4,25 відповідно. Зазначимо, фахівці Favbet оцінили ймовірність успіху Синьо-жовтих у 49%, а перемогу Північної Македонії – у 23%.

Прогноз букмекерів на матч Північна Македонія — Україна

Favbet: (перемога Північної Македонії 4,25 – нічия 3,60 – перемога України 2,03)

William Hill: (4,20 — 3,25 — 1,95)

Bwin: (3,90 — 3,40 — 1,95)

Матч Північна Македонія — Україна відбудеться у Скоп’є на арені "Тоше Проескі". Цей поєдинок буде показаний у прямому ефірі в Україні одразу на кількох платформах. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх ігор Синьо-жовтих у кваліфікації на ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".