Північна Македонія — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024

Синьо-жовті проведуть перший офіційний матч під керівництвом Сергія Реброва

У п’ятницю, 16 червня, збірна України проведе гостьовий поєдинок відбору на чемпіонат Європи-2024 проти команди Північної Македонії. Напередодні головна команда країни зіграла товариський поєдинок із Німеччиною (3:3). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Північна Македонія — Україна.

У прямому ефірі гру Північна Македонія — Україна покаже медіасервіс MEGOGO (підписка "Максимальна" та "Спорт"), а також місцеві телеканали "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо) тільки в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своїй офіційній сторінці в Instagram. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Матч Північна Македонія — Україна відбудеться у Скоп’є на стадіоні "Тоше Проескі". "Телеграф" проведе текстовий онлайн "дуелі", в рамках якої у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів, а також найкращі моменти поєдинку.

Нагадаємо, у першому матчі відбору збірна України поступилася Англії (0:2). Північна Македонія, у свою чергу, перемогла команду Мальти (2:1).

Англія — Україна — 2:0

Північна Македонія — Мальта — 2:1

Нагадаємо, за підсумками жеребкування збірна України у відборі не Євро-2024 потрапила до групи С, де за путівку до фінального раунду побореться з Англією, Італією, Мальтою та Північною Македонією. З розкладом, результатами, відеооглядами матчів Синьо-жовтих у кваліфікації на ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".