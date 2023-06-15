Північна Македонія – Україна: онлайн-трансляція матчу

Синьо-жовті проведуть важливу гру

У п’ятницю, 16 червня, збірна України проведе свій другий матч у відборі на чемпіонат Європи-2024 з футболу. Напередодні головна команда країни провела контрольний поєдинок проти Німеччини (3:3).

"Телеграф" проведе текстову трансляцію матчу Північна Македонія – Україна, який пройде у Скоп’є на стадіоні "Тоше Проескі". Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, у першому матчі відбору збірна України поступилася Англії (0:2), а Північна Македонія, у свою чергу, перемогла команду Мальти (2:1). Таким чином, Синьо-жовті підходять до гри у якості аутсайдера групи С. Проте українці є фаворитами поєдинку в Скоп’є, щоправда, головний тренер нашої команди Сергій Ребров категорично відмовився називати суперників аутсайдерами зустрічі.

Англія — Україна — 2:0

Північна Македонія — Мальта — 2:1

Додамо, що суперники добре знайомі одне одному. На Євро-2020 Україна не без проблем перемогла Північну Македонію (2:1).

Зазначимо, матч Північна Македонія — Україна буде доступним для перегляду в прямому ефірі. Цікаво, що букмекери вважають Синьо-жовтих фаворитами протистояння, попри те, що підопічні Реброва та Ко грають у гостях. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів нашої команди у відборі на ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".