Сборная Украины испортила праздник Германии на ее поле (видео)

Главная команда страны потеряла победу над немцами, едва не опозорившись перед своими болельщиками

В понедельник, 12 июня, сборная Украины провела гостевой контрольный матч против Германии.

Встреча, проходившая в Бремене (Германия) на "Везерштадионе", завершилась со счетом 3:3. Об этом сообщает "Телеграф".

Немцы с первых минут взяли мяч под свой контроль и начали раз за разом атаковать ворота Трубина. Уже на 6-й минуте Никлас Фюллькруг открыл счет, удачно подставившись под удар Вольфа. Немцы не сбавляли темпа и, казалось, вот-вот забьют второй гол, однако удачная контратака Сине-желтых перевернула ход игры. На 19-й минуте Виктор Цыганков сравнял счет, выйдя один на один с Траппом после передачи Тымчика. Еще через несколько минут Александр вновь прорвался по правому флангу и отдал голевую передачу на Мудрика, правда, Михаил пробил мимо ворот, но Антонио Рюдигер любезно переправил мяч в сетку своих ворот.

Второй тайм начался с холодного душа для немцев. На 56-й минуте Цыганков оформил дубль после передачи Довбика, после грубой ошибки Бундестим в обороне. Немцы не смутились и сумели отыграться в самой концовке поединка — забивали Кай Хаверц и Йозуа Киммих. Несмотря на упущенную победу, сборная Украины испортила праздник немцам, для которых этот поединок стал 1000-м в истории. К слову, Сине-желтые никогда в своей истории не побеждали команду Германии.

Германия – Украина – 3:3

Голы: Фюллькруг (7), Хавертц (83), Киммих (90+1, пенальти) – Цыганков (18, 56), Рюдигер (23, автогол).

Предупреждение: Малиновский (90)

Германия: Трапп, Рюдигер, Раум (Хенрихс, 71), Гинтер, Киммих, Горецка (Мусиала, 62), Шлоттербек (Клостерманн, 46), Брандт (Виртц, 71), Сане, Вольф (Хофман, 62), Фюллькруґ (Хавертц, 46).

Украина: Трубин, Миколенко (Соболь, 78), Матвиенко, Забарный, Тимчик, Степаненко (Игнатенко, 65), Судаков, Мудрик (Пихальонок, 78), Цыганков (Зубков, 71), Ярмоленко (Малиновский, 65), Довбик (Ванат, 65).

Статистика матча Германия - Украина

Полный видеообзор встречи:

Отметим, игра в Бремене стала первой для сборной Украины под руководством Сергея Реброва.

Напомним, после матча с Германией сборную Украины ожидают два ключевых поединка отбора на чемпионат Европы-2024. 16 июня украинцы сыграют с Северной Македонией, а 19 — с Мальтой. С турнирными раскладами Сине-желтых в квалификационном турнире Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".