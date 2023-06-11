Сборная Украины: расписание матчей на 2023 год
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Известен полный календарь матчей сборной Украины в этом году
Сборная Украины готовится к новым контрольным и официальным поединкам.
"Телеграф" публикует расписание матчей сине-желтых в текущем году. Согласно календарю, команда Сергея Реброва проведет восемь матчей, в том числе, в рамках отбора на Евро-2024.
Расписание матчей сборной Украины на 2023 год:
26 марта Англия – Украина 2:0
12 июня, 19:00 — Германия – Украина (товарищеский матч)
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16 июня, 21:45 — Северная Македония – Украина
19 июня, 19:00 — Украина – Мальта
9 сентября, 19:00 — Украина – Англия
12 сентября, 21:45 — Италия – Украина
14 октября, 16:00 — Украина – Северная Македония
17 октября, 21:45 — Мальта – Украина
20 ноября, 21:45 — Украина – Италия
Список матчей сборной Украины в 2023 году будет обновляться, поскольку подопечные Сергея Реброва могут провести еще ряд контрольных поединков, в частности, в ноябре.
Товарищеский матч против сборной Германии станет первой игрой Сергея Реброва на посту главного тренера национальной команды. С расписанием и результатами матчей сборной Украины по футболу в квалификации ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".