Сборная Украины: расписание матчей на 2023 год

Известен полный календарь матчей сборной Украины в этом году

Сборная Украины готовится к новым контрольным и официальным поединкам.

"Телеграф" публикует расписание матчей сине-желтых в текущем году. Согласно календарю, команда Сергея Реброва проведет восемь матчей, в том числе, в рамках отбора на Евро-2024.

Расписание матчей сборной Украины на 2023 год:

26 марта Англия – Украина 2:0

12 июня, 19:00 — Германия – Украина (товарищеский матч)

16 июня, 21:45 — Северная Македония – Украина

19 июня, 19:00 — Украина – Мальта

9 сентября, 19:00 — Украина – Англия

12 сентября, 21:45 — Италия – Украина

14 октября, 16:00 — Украина – Северная Македония

17 октября, 21:45 — Мальта – Украина

20 ноября, 21:45 — Украина – Италия

Список матчей сборной Украины в 2023 году будет обновляться, поскольку подопечные Сергея Реброва могут провести еще ряд контрольных поединков, в частности, в ноябре.

Товарищеский матч против сборной Германии станет первой игрой Сергея Реброва на посту главного тренера национальной команды. С расписанием и результатами матчей сборной Украины по футболу в квалификации ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".