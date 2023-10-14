Сборная Украины обыграла конкурента в отборе на Евро-2024 (видео)

Сине-желтые в эмоциональном матче добыли важную победу

В субботу, 14 октября, сборная Украины принимала команду Северной Македонии в рамках матча квалификации на чемпионат Европы-2024.

Встреча, проходившая в Праге (Чехия) на стадионе "Летна", завершилась со счетом 2:0 в пользу Украины. Об этом сообщает "Телеграф".

Дебют встречи полностью выиграли украинцы, которые были лучше во всех компонентах. Так происходило до взятия ворот в исполнении Георгия Судакова, который дальним ударом с рикошетом открыл счет в поединке. К слову, Георгий забил свой первый гол за национальную команду. После этого гости "включились" и создали несколько убойных моментов, и лишь мастерство Трубина спасло Украину от пропущенного мяча.

Во втором тайме команды поначалу играли на встречных курсах, без центра поля. Это привело к массе убойных моментов у ворот Трубина и Димитриевски. Тем не менее вратари обеих команд справились. В компенсированное время Александр Караваев удвоил преимущество украинцев.

Украина – Северная Македония – 2:0

Голы: Судаков (30), Караваев (90+6).

Предупреждения: Малиновский (69), Зинченко (90+7) — Серафимов (90+2), Адеми (90+3).

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 87), Мудрик (Караваєв, 87), Зубков (Малиновский, 67), Довбык (Яремчук, 76).

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев (Чурлинов, 46), Алиоски, Барди, Атанасов (Адеми, 63), Элези (Дорьев, 74), Ашковски (Димоски, 46), Миовски (Трайковски, 84) Элмас.

Статистика матча Украина - Северная Македония

Этот результат позволил нашей команде подняться на 2-е место в группе С.

Турнирное положение команд в группе С

Полный видеообзор матча Украина — Северная Македония будет доступен здесь позднее.

Напомним, сборная Украины неудачно начала квалификацию на Евро-2024, уступив на выезде Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва на пост главного тренера Сине-желтые обыграли команду Северной Македонии (3:2) и национальную сборную Мальты (1:0). В сентябре наша команда сенсационно дала бой англичанам (1:1) и без шансов уступила Италии (1:2).

С турнирным положением Желто-синих в отборочной группе Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Также на нашем сайте можно ознакомиться с календарем матчей сборной Украины в 2023 году. К слову, в следующем матче Сине-желтые сыграют против Мальты (17.10).