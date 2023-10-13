Украина - Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Большой матч пройдет в Праге

В субботу, 14 октября, сборная Украины в рамках поединка отбора на чемпионат Европы-2024 сыграет против Северной Македонии.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Поединок состоится в Праге на стадионе "Летна", начало встречи — в 16:00 по киевскому времени.

Обе сборные ведут ожесточенную борьбу за попадание в топ-2 группы, где судьба первого места фактически предопределена. Кроме того, за заветную путевку на Евро-2024 также ведет борьбу команда Италии. И украинцам, и северомакедонцам в Праге необходимо брать максимум очков, иначе отбор для этих команд фактически закончится.

Отметим, матч Украина — Северная Македония можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Добавим, что букмекеры считают нашу команду однозначным фаворитом противостояния.

Турнирное положение команд в группе С отбора на Евро-2024

Напомним, сборная Украины неудачно начала квалификацию на Евро-2024, уступив на выезде Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва на пост главного тренера Сине-желтые обыграли команду Северной Македонии (3:2) и национальную сборную Мальты (1:0). В сентябре наша команда сенсационно дала бой англичанам (1:1) и без шансов уступила Италии (1:2).