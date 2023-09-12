Первое поражение Реброва: сборная Украины без шансов проиграла Италии (видео)

Сине-желтые не сумели отобрать очки у чемпионов Европы

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграла гостевой матч квалификации на чемпионат Европы-2024 против команды Италии.

Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 2:1 в пользу Италии. Об этом сообщает "Телеграф".

Итальянцы начали засыпать ударами ворота Бущана с первых минут. Украинцы справлялись с атаками хозяев до 12-й минуты, пока Давиде Фраттези с метров 10-и не открыл счет в игре. Еще через 17 минут Фраттези оформил дубль. Примечательно, что в обоих случаях украинцами были допущены грубые ошибки — сначала Судаков неудачно упал в обороне, подарив мяч итальянцам, затем Сине-желтые неудачно исполнили искусственный офсайд. Тем не менее наша команда отквитала один мяч — на 41-й минуте Андрей Ярмоленко после серии отскоков закатил мяч в пустые ворота.

В начале второго тайма украинцы выдали превосходные 10 минут, однако потом на поле была лишь одна команда. Хозяева устроили настоящий штурм ворот Бущана, но забить больше так и не смогли. А Сине-желтые не сумели перестроиться и ничего не показали у ворот Доннаруммы, за исключением ударов издали.

Италия – Украина – 2:1

Голы: Фраттези (12, 29) – Ярмоленко (41)

Предупреждения: Миколенко (38), Конопля (62), Степаненко (76), Забарный (78)

Италия: Доннарумма, Димарко (Бираги, 58), Бастони, Скальвини, Ди Лоренцо, Барелла (Кристанте, 84), Локателли, Фраттези, Дзакканьи (Ньонто, 58), Распадори (Ретеги, 72), Дзаньоло (Орсолини, 72)

Украина: Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарный, Конопля, Степаненко (Сидорчук, 84), Зинченко (Буяльский, 75), Судаков, Цыганков (Ванат, 75), Ярмоленко (Мудрик, 58), Довбик (Яремчук, 58)

Статистика матча Италия - Украина

Таким образом, Италия опередила сборную Украины в турнирной таблице, правда, у итальянцев еще одна игра есть в запасе. Кроме того, Северная Македония также догнала украинцев.

Турнирное положение команд в группе С отбора на Евро-2024

Полный видеообзор встречи:

Напомним, сборная Украины неудачно начала квалификацию на Евро-2024, уступив на выезде Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва на пост главного тренера Сине-желтые обыграли команду Северной Македонии (3:2) и национальную сборную Мальты (1:0). В сентябре наша команда сенсационно дала бой англичанам (1:1). Таким образом, Ребров впервые проиграл в качестве главного тренера национальной команды.

В следующий раз национальная команда соберется в октябре 2023 года и сыграет 2 матча квалификации на ЧЕ-2024 против Мальты и Северной Македонии. С расписанием матчей сборной Украины в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".