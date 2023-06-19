Сборная Украины вымучила победу над скромной Мальтой (видео)

Сине-желтые провели "домашний" матч в Словакии

В понедельник 19 июня, сборная Украины провела домашний матч отбора на чемпионат Европы-2024 против команды Мальты.

Встреча, проходившая в Трнаве (Словакия) на стадионе "Антон Малатински", завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды. Об этом сообщает "Телеграф".

Как и в матче с Северной Македонией, украинцев ожидал тяжелый первый тайм. Только чудом гости не вышли вперед в первую 45-минутку. Сине-желтые на острые выпады соперников ответили голом, правда, французский рефери Рюдди Бюке справедливо отменил взятие ворот из-за офсайда у Ваната. К слову, форвард мог запросто получить красную карточку, травмировав вратаря Анри Бонелло, однако судья ограничился лишь желтой карточкой.

Второй тайм начался бурно — Степаненко заработал пенальти, однако Ярмоленко с точки пробил в перекладину… На 72-й минуте матча Андрей исправился, заработав фол на себе в чужой штрафной. На этот раз пенальти пробил Виктор Цыганков — без шансов для голкипера! После забитого мяча Сине-желтые легко довели дело до победы.

Украина – Мальта – 1:0.

Гол:Цыганков, 72, пен.

Предупреждения: Ванат, 43, Малиновский, 56 – Ж. Долг, 51, С. Долг, 70.

Украина: Трубин – Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Миколенко, 46) – Степаненко, Малиновский (Буяльский, 63) – Ярмоленко (Сидорчук, 81), Цыганков (Сваток, 90+5), Судаков – Ванат (Довбик, 63).

Мальта: Бонелло (М. Грек, 45+3) – З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг – Д. Мбонг (Дегабриэле, 88), Янкам, Гийомье, Теума (Дж. Грек, 88), Камендзули — Джонс (Димек, 62), Нвоко (Саториано, 46).

Статистика матча Украина - Мальта

Отметим, сборная Мальты занимает 172 место в рейтинге ФИФА, Украина — 30-я.

Турнирное положение команд в группе С

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, сборная Украины до этого провела два матча в квалификации на ЧЕ-2024. Весной Сине-желтые без шансов уступили Англии (0:2), а в июне украинцы совершили невероятный камбэк в поединке против Северной Македонии (3:2).

В следующий раз Ребров и Ко соберутся в сентябре, на нашу команду ожидают игры с Англией и Италией. С полным календарем, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".