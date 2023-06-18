Украина - Мальта: онлайн-трансляция матча
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Сине-желтые сыграют с Мальтой в Словакии
В понедельник, 18 июня, сборная Украины проведет свой первый "домашний" матч в отборе на чемпионат Европы-2024 против команды Мальты. Накануне главная команда страны вырвала победу над Северной Македонией (3:2).
"Телеграф" проведет текстовую прямую-трансляцию матча Украина — Мальта. Поединок состоится в Трнаве (Словакия) на стадионе "Антон Малатински", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.
Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину наша команда не может проводить игры у себя дома. Из-за этого нивелируется преимущество домашней арены. Тем не менее игра с Мальтой не должна стать проблемой для украинских футболистов. Отметим, главный тренер Сине-желтых наверняка внесет коррективы в игру совей команды после провального первого тайма в игре с Северной Македонией.
К слову, Мальта в прошлом туре отбора крупно уступила Англии (0:4).
На данный момент только Мальта не набрала ни единого очка в квалификационном турнире, Англия после 3 матчей вышла в лидеры.
Добавим, что команды ранее встречались лишь один раз. В товарищеском поединке в 2017 году Мальта сенсационно победила Сине-желтых со счетом 1:0.
Поединок Украина — Мальта будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах. Добавим, украинцы являются безоговорочными фаворитами противостояния.
С полным календарем, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины в отборе на чемпионат Европы-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".