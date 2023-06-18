Украина - Мальта: онлайн-трансляция матча

Сине-желтые сыграют с Мальтой в Словакии

В понедельник, 18 июня, сборная Украины проведет свой первый "домашний" матч в отборе на чемпионат Европы-2024 против команды Мальты. Накануне главная команда страны вырвала победу над Северной Македонией (3:2).

"Телеграф" проведет текстовую прямую-трансляцию матча Украина — Мальта. Поединок состоится в Трнаве (Словакия) на стадионе "Антон Малатински", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину наша команда не может проводить игры у себя дома. Из-за этого нивелируется преимущество домашней арены. Тем не менее игра с Мальтой не должна стать проблемой для украинских футболистов. Отметим, главный тренер Сине-желтых наверняка внесет коррективы в игру совей команды после провального первого тайма в игре с Северной Македонией.

К слову, Мальта в прошлом туре отбора крупно уступила Англии (0:4).

На данный момент только Мальта не набрала ни единого очка в квалификационном турнире, Англия после 3 матчей вышла в лидеры.

Турнирное положение команд в группе С

Добавим, что команды ранее встречались лишь один раз. В товарищеском поединке в 2017 году Мальта сенсационно победила Сине-желтых со счетом 1:0.

Поединок Украина — Мальта будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах. Добавим, украинцы являются безоговорочными фаворитами противостояния.

С полным календарем, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины в отборе на чемпионат Европы-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".