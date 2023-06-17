Украина - Мальта: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Сине-желтые проведут первый домашний поединок в 2023 году

В понедельник, 19 июня, сборная Украины проведет домашний поединок отбора на чемпионат Европы-2024 против команды Мальты. Накануне главная команда страны победила Северную Македонию (3:2) в своем втором матче квалификации. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Мальта.

В прямом эфире игру Украина — Мальта покажет медиасервис MEGOGO (подписка "Максимальная" и "Спорт"), а также местные телеканалы "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.) только в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своей официальной странице в Instagram. Начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

Матч Украина — Мальта состоится в словацкой Трнаве на стадионе "Антона Малатинского". "Телеграф" проведет текстовый онлайн "дуэли", в рамках которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также лучших моментов поединка.

Напомним, в первых двух матчах отбора сборная Украины уступила Англии (0:2) и победила Северную Македонию (3:2). Мальта, в свою очередь, проиграла Северной Македонии (1:2), Италии (0:2) и Англии (0:4).

Северная Македония - Украина - 2:3

Мальта - Англия - 0:4

Напомним, по итогам жеребьевки сборная Украины в отборе не Евро-2024 попала в группу С, где за путевку в финальный раунд поборется с Англией, Италией, Мальтой и Северной Македонией. С расписанием, результатами, видеообзорами матчей Сине-желтых в квалификации на ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".