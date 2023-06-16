Суд арестовал главу украинского футбола Павелко (видео)

Залог за футбольного чиновника перечисляется в пользу государства

В пятницу, 16 июня, следственный судья Шевченковского районного суда города Львова Белинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Павелко.

Об этом сообщает footballhub. По информации источника, судья постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток до 14 августа включительно.

Кроме того, залог в размере 9,88 млн гривен, который за Павелко в ноябре 2022-го года внесла компания "УАФ Маркетинг", перечисляется в пользу государства. Постановление подлежит немедленному выполнению.

Добавим, сам Павелко после оглашения вердикта находился в хорошем расположении духа.

"Все будет хорошо, Мы победим", — заявил функционер.

Напомним, решение судьи касается дела о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Ранее сообщалось, что суд неоднократно отстранял Павелко от должности президента УАФ, однако в самой организации это опровергали. Недавно Павелко выиграл выборы в Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).