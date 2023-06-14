Зинченко рассказал о своих друзьях в россии

Футболист играл в рф во время войны на Донбассе

Известный украинский футболист, защитник национальной команды и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, что вычеркнул из своей жизни друзей из рф, с которыми познакомился во время выступлений за "Уфу" в 2015-2016 годах. Накануне Александр присоединился к благотворительной инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий комментарий Зинченко доступен на dailymail. Александр считает, что за молчание российских футболистов будут платить их дети, и тут дело даже не деньгах, а в репутации.

"Я ничего не слышал от российских футболистов. Если бы такое произошло с моей страной, я бы одним из первых начал кричать об этом. Представьте, если бы все они распространили информацию с таким посылом: "Ребята, прекратите". Ситуация наверняка немного бы изменилась.

Они не понимают одного: следующие поколения заплатят. Их дети, внуки. Речь не только о деньгах, они заплатят репутацией. Я играл в россии до перехода в "Манчестер Сити". Там у меня был круг друзей – очень маленький, но все же был. Теперь этот круг стал нулем", — заявил Зинченко.

Ранее сообщалось, что Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка. К слову, пара недавно засветила свои кольца, стоимостью в неплохое авто.