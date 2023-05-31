Шевченко и Зинченко соберут звезд в Лондоне для матча в поддержку Украины

Игра состоится 5 августа стадионе "Челси"

Бывший и нынешний футболисты сборной Украины Андрей Шевченко, который год назад уже сыграл в благотворительным матче звезд, и Александр Зинченко проведут в Лондоне поединок Game4Ukraine, где сыграют звезды мирового футбола.

Об этом в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, матч состоится 5 августа на стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж" и призван собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

"Это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мирового общества к войне", — отметил украинский лидер.

Шевченко и Зинченко сыграют за синюю и желтую команду соответственно, которые выведут на игру в качестве капитанов. Сайты UNITED24 и Game4Ukraine опубликуют имена игроков, которые сыграют в матче. ОТТ-платформа MEGOGO покажет бесплатную трансляцию поединка.

Шевченко и Зинченко поддерживают родную страну. Экс-наставник сборной Украины вместе с друзьями пригласил в Великобританию украинских беженцев. Он стал первым послом платформы UNITED24 – глобальной инициативы по поддержке Украины.

Ранее звезда украинского футбола Евгений Селезнев объявил о проведении прощального матча в честь украинских воинов.