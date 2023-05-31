Шевченко та Зінченко зберуть зірок у Лондоні для матчу на підтримку України

Гра відбудеться 5 серпня на стадіоні "Челсі"

Колишній та нинішній футболісти збірної України Андрій Шевченко, який рік тому вже зіграв у благодійному матчі зірок, та Олександр Зінченко проведуть у Лондоні поєдинок Game4Ukraine, де зіграють зірки світового футболу.

Про це у Facebook написав президент України Володимир Зеленський. За його словами, матч відбудеться 5 серпня на стадіоні "Челсі" "Стемфорд Брідж" та покликаний зібрати кошти для відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.

"Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни", — зазначив український лідер.

Шевченко та Зінченко зіграють за синю та жовту команду відповідно, які виведуть на гру як капітани. Сайти UNITED24 та Game4Ukraine опублікують імена гравців, які зіграють у матчі. ОТТ-платформа MEGOGO покаже безкоштовну трансляцію поєдинку.

Шевченко та Зінченко підтримують рідну країну. Екснаставник збірної України разом із друзями запросив до Великобританії українських біженців. Він став першим послом платформи UNITED24 – глобальної ініціативи щодо підтримки України.

Раніше зірка українського футболу Євген Селезньов оголосив про проведення прощального матчу на честь українських воїнів.