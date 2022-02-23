Рус

"У єдності ми переможемо!": Шевченко перервав мовчання після критики в мережі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
52
Андрій Шевченко Новина оновлена 23 лютого 2022, 13:31
Андрій Шевченко

"Шева" висловився після заяв президента РФ.

Найкращий футболіст в історії сучасної України Андрій Шевченко, який так і не став головним тренером збірної Польщі, відреагував на загострення ситуації на Донбасі у зв’язку з останніми заявами Володимира Путіна.

Відповідний пост "Шева" опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Україна — моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо ! Слава Україні!" — написав Шевченко, котрий прикріпив до посту карту України з національним прапором.

Додамо, що кілька днів "Шева" та низка інших топспортсменів зберігали мовчання, зокрема досі не висловилися про ситуацію боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко. На це звернули увагу користувачі мережі.

Раніше футболіст збірної України Олександр Зінченко опублікував патріотичний пост.

Теги:
#Україна #Футбол #Андрій Шевченко #Росія
У регіонах можуть запровадити обмеження на переміщення
Україна
Данілов відповів на запитання про комендантську годину в Україні: чого тепер чекати
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У регіонах можуть запровадити обмеження на переміщення
Данілов відповів на запитання про комендантську годину в Україні: чого тепер чекати
Дата публікації
Категорія
Нацгвардія
Надзвичайний стан буде введений по всій Україні: подробиці
Дата публікації
Категорія
Першим ударом по РФ за Донбас стала зупинка Північного потоку-2
Чи зупинять Путіна санкції та удар по "Північному потоку-2"
Дата публікації
Категорія
МЗС України
МЗС терміново звернулося до українців у Росії: подробиці
Дата публікації
Категорія
Президент України оголосив призов резервістів
Зеленський призиває до ЗСУ частину українців: кому, коли і куди треба з’явитися