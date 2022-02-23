"У єдності ми переможемо!": Шевченко перервав мовчання після критики в мережі

"Шева" висловився після заяв президента РФ.

Найкращий футболіст в історії сучасної України Андрій Шевченко, який так і не став головним тренером збірної Польщі, відреагував на загострення ситуації на Донбасі у зв’язку з останніми заявами Володимира Путіна.

Відповідний пост "Шева" опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Україна — моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо ! Слава Україні!" — написав Шевченко, котрий прикріпив до посту карту України з національним прапором.

Додамо, що кілька днів "Шева" та низка інших топспортсменів зберігали мовчання, зокрема досі не висловилися про ситуацію боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко. На це звернули увагу користувачі мережі.

Раніше футболіст збірної України Олександр Зінченко опублікував патріотичний пост.