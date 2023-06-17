Лидера сборной Украины наказали сразу после финального свистка матча против Северной Македонии

Балканской команде не понравились действия соперника

Ключевой футболист сборной Украины Виталий Миколенко получил предупреждение сразу после победной игры квалификации на Евро-2024 против Северной Македонии.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Защитник бурно радовался на драматичный успех своей команды, что не понравилось соперникам.

Северная Македония - Украина. Видео голов и обзор матча

После этого футболисты и тренеры Северной Македонии высыпали на поле и начали потасовку с игроками сборной Украины.

Как результате, швейцарский арбитр Лукас Фендрих показал желтую карточку Миколенко и запасному вратарю балканской сборной Дамьяну Шишковски.

Напомним, что 16 июня сборная Украины провела свой второй матч в отборе на чемпионат Европы-2024. Соперником Сине-желтых была крепкая команда Северной Македонии.

Напомним, в первой игре квалификации на ЧЕ-2024 наша команда без шансов уступила Англии (0:2). Перед игрой с Северной Македонией подопечные Реброва дали бой немцам в контрольной игре (3:3). Добавим, что уже 19 июня сборной Украины предстоит поединок отбора на Евро-2024 с Мальтой.

С полным календарем, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины в отборе на чемпионат Европы-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".