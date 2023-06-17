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Лидера сборной Украины наказали сразу после финального свистка матча против Северной Македонии

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
Дата публикации
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Эмоции сборной Украины спровоцировали македонцев Новость обновлена 17 июня 2023, 14:18
Эмоции сборной Украины спровоцировали македонцев. Фото УАФ

Балканской команде не понравились действия соперника

Ключевой футболист сборной Украины Виталий Миколенко получил предупреждение сразу после победной игры квалификации на Евро-2024 против Северной Македонии.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Защитник бурно радовался на драматичный успех своей команды, что не понравилось соперникам.

Северная Македония - Украина. Видео голов и обзор матча

После этого футболисты и тренеры Северной Македонии высыпали на поле и начали потасовку с игроками сборной Украины.

Как результате, швейцарский арбитр Лукас Фендрих показал желтую карточку Миколенко и запасному вратарю балканской сборной Дамьяну Шишковски.

Напомним, что 16 июня сборная Украины провела свой второй матч в отборе на чемпионат Европы-2024. Соперником Сине-желтых была крепкая команда Северной Македонии.

Напомним, в первой игре квалификации на ЧЕ-2024 наша команда без шансов уступила Англии (0:2). Перед игрой с Северной Македонией подопечные Реброва дали бой немцам в контрольной игре (3:3). Добавим, что уже 19 июня сборной Украины предстоит поединок отбора на Евро-2024 с Мальтой.

С полным календарем, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины в отборе на чемпионат Европы-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Евро-2024 #Сборная Северной Македонии