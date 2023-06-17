Лідера збірної України покарали одразу після фінального свистка матчу проти Північної Македонії
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Балканській команді не сподобалися дії суперника
Ключовий футболіст збірної України Віталій Міколенко отримав попередження одразу після переможної гри кваліфікації на Євро-2024 проти Північної Македонії.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Захисник бурхливо радів на драматичний успіх своєї команди, що не сподобалося суперникам.
Після цього футболісти та тренери Північної Македонії висипали на поле та розпочали бійку з гравцями збірної України.
Як результат, швейцарський арбітр Лукас Фендріх показав жовту картку Миколенку та запасному воротарю балканської збірної Дам’яну Шишковскі.
Нагадаємо, що 16 червня збірна України провела свій другий матч у відборі до чемпіонату Європи-2024. Суперником Синьо-жовтих була міцна команда Північної Македонії.
Нагадаємо, в першій грі кваліфікації на ЧЄ-2024 наша команда без шансів поступилася Англії (0:2). Перед грою з Північною Македонією підопічні Реброва дали бій німцям у контрольній грі (3:3). Додамо, що вже 19 червня збірна України проведе поєдинок відбору на Євро-2024 з Мальтою.
З повним календарем, результатами та відеооглядами всіх матчів збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".