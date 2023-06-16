"Не хочу згадувати минуле": колишній тренер збірної Петраков відмовився відповідати на запитання про Україну (відео)
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Збірна Вірменії під керівництвом Петракова зіграє в гостях з Вельсом
Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков відреагував на запитання журналіста про поразку збірної України від Вельсу у Кардіффі. Напередодні наставник заговорив, як російський пропагандист.
Відповідний коментар Петракова доступний на YouTube-каналі Федерації футболу Вірменії. Тренер заявив, що не хоче згадувати минуле.
— Які у вас емоції після повернення до Кардіффа?
— Я не хотів згадувати минуле. Не хочу згадувати, – сказав Петраков.
Після цього журналіст намагався поставити друге питання з приводу України, але пресаташе збірної Вірменії наголосив, що Олександр Петраков – тренер збірної Вірменії. І попросив, якщо це можливо, не ставити жодних питань щодо України.
Раніше Петраков нахамив журналісту на пресконференції збірної Вірменії.
Нагадаємо, рік тому збірна України під керівництвом Петракова поступилася Вельсу в Кардіффі у вирішальному поєдинку за вихід на ЧС-2022. З розкладом, результатами та відеооглядами матчів головної команди країни у відборі на ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".