"Не хочу згадувати минуле": колишній тренер збірної Петраков відмовився відповідати на запитання про Україну (відео)

Збірна Вірменії під керівництвом Петракова зіграє в гостях з Вельсом

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков відреагував на запитання журналіста про поразку збірної України від Вельсу у Кардіффі. Напередодні наставник заговорив, як російський пропагандист.

Відповідний коментар Петракова доступний на YouTube-каналі Федерації футболу Вірменії. Тренер заявив, що не хоче згадувати минуле.

— Які у вас емоції після повернення до Кардіффа?

— Я не хотів згадувати минуле. Не хочу згадувати, – сказав Петраков.

Після цього журналіст намагався поставити друге питання з приводу України, але пресаташе збірної Вірменії наголосив, що Олександр Петраков – тренер збірної Вірменії. І попросив, якщо це можливо, не ставити жодних питань щодо України.

Раніше Петраков нахамив журналісту на пресконференції збірної Вірменії.

Нагадаємо, рік тому збірна України під керівництвом Петракова поступилася Вельсу в Кардіффі у вирішальному поєдинку за вихід на ЧС-2022. З розкладом, результатами та відеооглядами матчів головної команди країни у відборі на ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".