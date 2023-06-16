"Не хочу вспоминать прошлое": бывший тренер сборной Петраков отказался отвечать на вопросы про Украину (видео)

Сборная Армении под руководством Петракова сыграет в гостях с Уэльсом

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков отреагировал на вопрос журналиста о поражении сборной Украины от Уэльса в Кардиффе. Накануне наставник заговорил, как российский пропагандист.

Соответствующий комментарий Петракова доступен на YouTube-канале Федерации футбола Армении. Тренер заявил, что не хочет вспоминать о прошлом.

— Какие у вас эмоции после возвращения в Кардифф?

— Я не хотел вспоминать прошлое. Не хочу вспоминать, — сказал Петраков.

После этого журналист пытался задать второй вопрос по поводу Украины, но пресс-атташе сборной Армении подчеркнул, что Александр Петраков — тренер сборной Армении. И попросил, если это возможно, не задавать никаких вопросов об Украине.

Ранее Петраков нахамил журналисту на пресс-конференции сборной Армении.

Напомним, год назад сборная Украины под руководством Петракова уступила Уэльсу в Кардиффе в решающем поединке за выход на ЧМ-2022. С расписанием, результатами и видеообзорами матчей главной команды страны в отборе на ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".