23 роки по тому: перемога збірної України над Північною Македонією стала історичною

Синьо-жовті проявили характер

Обігравши в гостьовому матчі відбору на Євро-2024 Північну Македонію з рахунком 3:2, збірна України показала історичний результат.

Про це повідомляє "Телеграф". Вперше за 23 роки синьо-жовті здолали суперника, поступаючись по ходу поєдинку 0:2.

Північна Македонія – Україна. Відео голів та огляд матчу

Попереднього разу збірна України виграла за таким сценарієм гри 7 жовтня 2000 року у виїзному матчі проти команди Вірменії (3:2).

Примітно, що до того синьо-жовті жодного разу в своїй історії не здобували вольову перемогу, поступаючись у два голи під час поєдинку.

Нагадаємо, в першій грі кваліфікації на ЧЄ-2024 наша команда без шансів поступилася Англії (0:2). Перед грою з Північною Македонією підопічні Реброва дали бій німцям у контрольній грі (3:3). Додамо, що вже 19 червня збірна України проведе поєдинок відбору на Євро-2024 з Мальтою.

З повним календарем, результатами та відеооглядами всіх матчів збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".