Збірна України оформила неймовірний камбек у першому офіційному матчі Реброва (відео)

Український фахівець провів перший матч на посаді головного тренера

У п’ятницю, 16 червня, збірна України провела свій другий матч у відборі на чемпіонат Європи-2024. Суперником Синьо-жовтих була міцна команда Північної Македонії.

Зустріч, яка проходила у Скоп’є на стадіоні "Тоше Проески", завершилася з рахунком 3:2 на користь збірної України. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм пройшов повністю під диктування господарів, які блискуче зіграли проти Синьо-жовтих. Північна Македонія вже на 31 хвилині вийшла вперед. Після банального навісу Микола Матвієнко зіграв рукою у своєму штрафному майданчику — швейцарський рефері Лукас Фендріх після перегляду VAR справедливо призначив пенальті. "Вирок" впевнено реалізував Еніс Барді. Ще за кілька хвилин невелике футбольне диво створив Еліф Елмас, який подвоїв перевагу господарів дальнім ударом.

На початку другого тайму картина гри не змінилася, проте українці зуміли забити. Після навісу із кутового Ілля Забарний головою переправив м’яч у ворота. За кілька хвилин Юхим Конопля зрівняв рахунок. Після цього Синьо-жовті нарешті заволоділи відчутною перевагою. До речі, з 73-ї хвилини господарі грали у меншості після вилучення Мусліу (друга жовта). За 7 хвилин до закінчення основного часу збірна України вирвала перемогу – Віктор Циганков забив головою після феноменального асиста від Мудрика.

Північна Македонія – Україна – 2:3

Голи: Бардхі (31, пенальті), Ельмас (40) – Забарний (62), Конопля (67), Циганков (83)

Попередження: Рістовскі (8), Мушлю (55) – Довбик (45+1)

Вилучення: Мусліу (72, друга жовта картка)

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Рістовскі, Зайков, Мушлю, Аліоскі, Бардхі, Адемі (Атанасов, 65), Ашковскі (Брдаровскі, 65; Бабунскы, 91), Трайковскі (Дорієв, 76), Нестеровскі (Рістовскі, 65), Ельмас.

Україна: Трубін, Тимчик (Конопля, 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко (Маліновський, 66), Циганков (Зубков, 93), Мудрик (Сидорчук, 91), Довбик (Ванат, 46).

Статистика матчу Північна Македонія – Україна

Повний відеоогляд зустрічі:

Турнірне становище команд у групі С

Нагадаємо, у першій грі кваліфікації на ЧЄ-2024 наша команда без шансів поступилася Англії (0:2). Перед грою з Північною Македонією підопічні Реброва дали бій німцям у контрольній грі (3:3). Додамо, що вже 19 червня збірна України зіграє поєдинок відбору на Євро-2024 з Мальтою.

З повним календарем, результатами та відеооглядами всіх матчів збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".