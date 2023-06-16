Сборная Украины оформила невероятный камбэк в первом официальном матче Реброва (видео)

Украинский специалист провел первый матч на посту главного тренера

В пятницу, 16 июня, сборная Украины провела свой второй матч в отборе на чемпионат Европы-2024. Соперником Сине-желтых была крепкая команда Северной Македонии.

Встреча, проходившая в Скопье на стадионе "Тоше Проески", завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Украины. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм прошел полностью под диктовку хозяев, которые блестяще сыграли против Сине-желтых. Северная Македония уже на 31-й минуте вышла вперед. После банального навеса Николай Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной — швейцарский рефери Лукас Фендрих после просмотра VAR справедливо назначил пенальти. "Приговор" уверенно реализовал Энис Барди. Еще через пару минут небольшое футбольное чудо сотворил Элиф Элмас, удвоивший преимущество хозяев дальним ударом.

В начале второго тайма картина игры не изменилась, однако украинцы сумели забить. После навеса с углового Илья Забарный головой переправил мяч в ворота. Спустя несколько минут Ефим Конопля сравнял счет. После этого Сине-желтые наконец-то завладели ощутимым преимуществом. К слову, с 73-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Муслиу (вторая желтая). За 7 минут до окончания основного времени сборная Украины вырвала победу — Виктор Цыганков забил головой после феноменального ассиста от Мудрика.

Северная Македония – Украина – 2:3

Голы: Бардхи (31, пенальти), Эльмас (40) – Забарный (62), Конопля (67), Цыганков (83)

Предупреждения: Ристовски (8), Мушлю (55) – Довбик (45+1)

Удаление: Муслиу (72, вторая желтая карточка)

Северная Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Зайков, Мушлю, Алиоски, Бардхи, Адеми (Атанасов, 65), Ашковски (Брдаровски, 65; Д.Бабунскі, 91), Трайковски (Дориев, 76), Нестеровски (М.Ристовски, 65), Эльмас.

Украина: Трубин, Тымчик (Конопля, 46), Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко (Малиновский, 66), Цыганков (Зубков, 93), Мудрик (Сидорчук, 91), Довбик (Ванат, 46).

Статистика матча Северная Македония - Украина

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Турнирное положение команд в группе С

Напомним, в первой игре квалификации на ЧЕ-2024 наша команда без шансов уступила Англии (0:2). Перед игрой с Северной Македонией подопечные Реброва дали бой немцам в контрольной игре (3:3). Добавим, что уже 19 июня сборной Украины предстоит поединок отбора на Евро-2024 с Мальтой.

С полным календарем, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины в отборе на чемпионат Европы-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".