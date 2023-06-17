23 года спустя: победа сборной Украины над Северной Македонией стала исторической

Сине-желтые проявили характер

Обыграв в гостевом матче отбора на Евро-2024 Северную Македонию со счетом 3:2, сборная Украины показала исторический результат.

Об этом сообщает "Телеграф". Впервые за 23 года сине-желтые одолели соперника, уступая по ходу поединка 0:2.

Северная Македония - Украина. Видео голов и обзор матча

В предыдущий раз сборная Украины выиграла по такому сценарию игры 7 октября 2000 года в выездном матче против команды Армении (3:2).

Примечательно, что до того сине-желтые ни разу в своей истории не одерживали волевую победу, уступая в два гола по ходу поединка.

Напомним, в первой игре квалификации на ЧЕ-2024 наша команда без шансов уступила Англии (0:2). Перед игрой с Северной Македонией подопечные Реброва дали бой немцам в контрольной игре (3:3). Добавим, что уже 19 июня сборной Украины предстоит поединок отбора на Евро-2024 с Мальтой.

С полным календарем, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины в отборе на чемпионат Европы-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".