Україна — Мальта: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024

Синьо-жовті проведуть перший домашній поєдинок у 2023 році

У понеділок, 19 червня, збірна України проведе домашній поєдинок відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Мальти. Напередодні головна команда країни перемогла Північну Македонію (3:2) в другому матчі кваліфікації. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Мальта.

У прямому ефірі гру Україна — Мальта покаже медіасервіс MEGOGO (підписка "Максимальна" та "Спорт"), а також місцеві телеканали "Суспільне Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо) тільки в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своїй офіційній сторінці в Instagram. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Матч Україна — Мальта відбудеться у словацькій Трнаві на стадіоні "Антона Малатинського". "Телеграф" проведе текстовий онлайн "дуелі", в рамках якої у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів, а також кращі моменти поєдинку.

Нагадаємо, в перших двох матчах відбору збірна України поступилася Англії (0:2) та перемогла Північну Македонію (3:2). Мальта, в свою чергу, програла Північній Македонії (1:2), Італії (0:2) та Англії (0:4).

Північна Македонія – Україна – 2:3

Мальта — Англія — 0:4

Нагадаємо, за підсумками жеребкування збірна України у відборі не Євро-2024 потрапила до групи С, де за путівку до фінального раунду побореться з Англією, Італією, Мальтою та Північною Македонією. З розкладом, результатами, відеооглядами матчів Синьо-жовтих у кваліфікації на ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".