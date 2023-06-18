Україна — Мальта: онлайн-трансляція матчу

Синьо-жовті зіграють із Мальтою у Словаччині

У понеділок, 18 червня, збірна України проведе свій перший "домашній" матч у відборі на чемпіонат Європи-2024 проти Мальти. Напередодні головна команда країни вирвала перемогу над Північною Македонією (3:2).

"Телеграф" проведе текстову пряму трансляцію матчу Україна — Мальта. Поєдинок відбудеться у Трнаві (Словаччина) на стадіоні "Антон Малатинськи", початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.

Через повномасштабне вторгнення рф в Україну наша команда не може проводити ігри у себе вдома. Через це нівелюється перевага домашньої арени. Проте гра з Мальтою не має стати проблемою для українських футболістів. Зазначимо, головний тренер Синьо-жовтих напевно внесе корективи у гру своєї команди після провального першого тайму у грі з Північною Македонією.

До речі, Мальта в минулому турі відбору крупно поступилася Англії (0:4).

На цей час тільки Мальта не набрала жодного очка у кваліфікаційному турнірі, Англія після 3 матчів вийшла в лідери.

Турнірне становище команд у групі С

Додамо, що команди раніше зустрічалися лише один раз. У товариському поєдинку у 2017 році Мальта сенсаційно перемогла Синьо-жовтих із рахунком 1:0.

Поєдинок Україна — Мальта буде доступним для перегляду в прямому ефірі в Україні відразу на кількох платформах. Додамо, що українці є беззаперечними фаворитами протистояння.

З повним календарем, результатами та відеооглядами всіх матчів збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".