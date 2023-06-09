Чемпіонат України з футболу, стикові ігри: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Команди проведуть по дві зустрічі
За підсумками 30 туру чемпіонату України з футболу (вищий дивізіон) стали відомі команди, які боротимуться за "виживання" в Українській прем’єр-лізі (УПЛ).
З розкладом та результатами всіх стикових ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У цьому раунді зіграють "Інгулець" та "Верес", а також першолігові ЛНЗ (Черкаси) та "Металург" (Запоріжжя). Переможці 2-матчевої дуелі гратимуть в УПЛ сезону 2023/24, команди, які програють, вилетять у Першу лігу.
Розклад, результати та відеоогляди стикових матчів УПЛ
Субота, 10 червня
"Інгулець" — ЛНЗ, 17:00, setantasports.com, Setanta Sports, YouTube
"Металург" — "Верес", 17:00, YouTube
Середа, 14 червня
"Верес" — "Металург", 13:00
ЛНЗ — "Інгулець", 15:00
Раніше повідомлялося про долю ФК "Металіст", який вилетів у Першу лігу.
Нагадаємо, у мережі з’явилася інформація, що "Шахтар" відправив у відставку головного тренера Ігора Йовічевіча, попри завоювання першого за три роки титулу чемпіона України. Раніше повідомлялося, що Гірники пригрозили англійському топклубу судом.