Чемпіонат України з футболу, стикові ігри: розклад, результати та відеоогляди матчів

Команди проведуть по дві зустрічі

За підсумками 30 туру чемпіонату України з футболу (вищий дивізіон) стали відомі команди, які боротимуться за "виживання" в Українській прем’єр-лізі (УПЛ).

З розкладом та результатами всіх стикових ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У цьому раунді зіграють "Інгулець" та "Верес", а також першолігові ЛНЗ (Черкаси) та "Металург" (Запоріжжя). Переможці 2-матчевої дуелі гратимуть в УПЛ сезону 2023/24, команди, які програють, вилетять у Першу лігу.

Розклад, результати та відеоогляди стикових матчів УПЛ

Субота, 10 червня

"Інгулець" — ЛНЗ, 17:00, setantasports.com, Setanta Sports, YouTube

"Металург" — "Верес", 17:00, YouTube

Середа, 14 червня

"Верес" — "Металург", 13:00

ЛНЗ — "Інгулець", 15:00

Раніше повідомлялося про долю ФК "Металіст", який вилетів у Першу лігу.

Нагадаємо, у мережі з’явилася інформація, що "Шахтар" відправив у відставку головного тренера Ігора Йовічевіча, попри завоювання першого за три роки титулу чемпіона України. Раніше повідомлялося, що Гірники пригрозили англійському топклубу судом.