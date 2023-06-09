Чемпионат Украины по футболу, стыковые игры: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Команды проведут по две встречи

По итогам 30-го тура чемпионата Украины по футболу (высший дивизион) стали известны команды, которые будут бороться за "выживание" в Украинской премьер-лиге (УПЛ).

С расписанием и результатами всех стыковых игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В этом раунде сыграют "Ингулец" и "Верес", а также перволиговые ЛНЗ (Черкассы) и "Металлург" (Запорожье). Победители 2-матчевой дуэли будут играть в УПЛ сезона 2023/24, проигравшие — вылетят в Первую лигу.

Расписание, результаты и видеообзоры стыковых матчей УПЛ

Суббота, 10 июня

"Ингулец" — ЛНЗ, 17:00, setantasports.com, Setanta Sports, YouTube

"Металлург" — "Верес", 17:00, YouTube

Среда, 14 июня

"Верес" — "Металлург", 13:00

ЛНЗ — "Ингулец", 15:00

Ранее сообщалось о судьбе ФК "Металлист", который вылетел в Первую лигу.

Напомним, в сети появилась информация, что "Шахтер" отправил в отставку главного тренера Игора Йовичевича, несмотря на завоевание первого за три года титула чемпиона Украины. Ранее сообщалось, что Горняки пригрозили английскому топ-клубу судом.