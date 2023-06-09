Чемпионат Украины по футболу, стыковые игры: расписание, результаты и видеообзоры матчей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Команды проведут по две встречи
По итогам 30-го тура чемпионата Украины по футболу (высший дивизион) стали известны команды, которые будут бороться за "выживание" в Украинской премьер-лиге (УПЛ).
С расписанием и результатами всех стыковых игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В этом раунде сыграют "Ингулец" и "Верес", а также перволиговые ЛНЗ (Черкассы) и "Металлург" (Запорожье). Победители 2-матчевой дуэли будут играть в УПЛ сезона 2023/24, проигравшие — вылетят в Первую лигу.
Расписание, результаты и видеообзоры стыковых матчей УПЛ
Суббота, 10 июня
"Ингулец" — ЛНЗ, 17:00, setantasports.com, Setanta Sports, YouTube
"Металлург" — "Верес", 17:00, YouTube
Среда, 14 июня
"Верес" — "Металлург", 13:00
ЛНЗ — "Ингулец", 15:00
Ранее сообщалось о судьбе ФК "Металлист", который вылетел в Первую лигу.
Напомним, в сети появилась информация, что "Шахтер" отправил в отставку главного тренера Игора Йовичевича, несмотря на завоевание первого за три года титула чемпиона Украины. Ранее сообщалось, что Горняки пригрозили английскому топ-клубу судом.