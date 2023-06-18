Український футболіст забив більярдний гол за океаном (відео)

Хавбек блискуче виступає за океаном

Український півзахисник "Ель-Пасо" Денис Костишин забив красивий гол у регулярному чемпіонаті USL (друга за силою професійна футбольна ліга у США). Напередодні стало відомо, що аргентинець Ліонель Мессі пов’язав своє майбутнє з МЛС, перейшовши до клубу українського центрбека Сергія Кривцова.

Денис відзначився взяттям воріт у рамках 15-го туру першості у грі проти "Тампа-Бей" (1:1). Про це повідомляє "Телеграф".

На 63-й хвилині поєдинку Костишин отримав м’яч поблизу чужого штрафного майданчика і потужно пробив у нижній кут. З більярдним ударом нашого хавбека воротар гостей не впорався. Таким чином, українець зрівняв рахунок у грі та приніс своїй команді важливе очко. До речі, за 6 хвилин після взяття воріт українця замінили.

У 25-річного українця 4 голи та 2 асисти у 15 матчах за "Ель-Пасо". Клуб українця йде першим у Західній конференції, "Тампа-Бей" – третя команда у Східній конференції.

Відеоогляд матчу "Ель-Пасо" — "Тампа-Бей"

Раніше повідомлялося, що лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі в матчі з Австралією (2:0) забив свій найшвидший гол у кар’єрі.

Нагадаємо, в українському футболі спалахнув незвичайний скандал.