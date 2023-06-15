Мессі забив найшвидший гол у кар’єрі (відео)

Аргентинець продовжує показувати футбольну магію на полі

У четвер, 15 червня, збірна Аргентини перемогла Австралію у товариському матчі, що відбувся у Пекіні (2:0). Примітно, що ці команди перетиналися у плей-офф чемпіонату світу з футболу в Катарі (2:1).

Лідер "Альбіселесте" Ліонель Мессі у цьому поєдинку забив свій найшвидший гол у кар’єрі. Про це повідомляє 433 у Twitter. Щоб вразити ворота австралійців, одному з найкращих футболістів сучасності вистачило 1 хвилини та 19 секунд.

На другій хвилині гри партнери вивели Ліонеля на ударну позицію, він обробив м’яч і пробив з-за меж штрафного майданчика точно в кут воріт. Цікаво, що аргентинець забивав на кожній хвилині своїх матчів, окрім першої.

Додамо, що у другому таймі Херман Песселья подвоїв перевагу аргентинців, встановивши остаточний рахунок у поєдинку.

Нагадаємо, Мессі залишив ПСЖ і перейшов у команду з українцем у складі. Також Ліонель заявив, що більше не зіграє на чемпіонатах світу. На останньому Мундіалі збірна Аргентини здобула перемогу, перемігши у фіналі команду Франції у серії пенальті.