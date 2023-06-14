Мессі засмутив своїх фанатів по всьому світу

Форвард відкрив завісу над своїм майбутнім

Суперзірка світового футболу Ліонель Мессі, який вирішив перейти в "Інтер Майамі", заявив, що більше не зіграє на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Marca. 35-річний капітан збірної Аргентини дав зрозуміти, що на нього не варто чекати на мундіалі 2026 року, який пройде одночасно в США, Канаді та Мексиці.

"Не думаю, що візьму участь на цьому турнірі. ЧС-2022 був моїм останнім", — зізнався Мессі.

За його словами, він подивиться, як усе складеться, але, додав форвард, швидше за все, його не буде на наступному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, що Мессі став чемпіоном світу в складі збірної Аргентини на мундіалі 2022 року – це його єдиний титул чемпіона світу в кар’єрі.

Нагадаємо, що після прощання з "Барселоною" влітку 2021 року форвард два сезони провів у "ПСЖ", який залишив після закінчення контракту цього року.

Нещодавно Мессі відверто пояснив відмову повертатися до "Барселони".