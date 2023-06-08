"Деякі люди не хотіли": Мессі відверто пояснив відмову повертатися до "Барселони"

Аргентинець вибрав інший клуб після прощання з ПСЖ

Суперзірка світового футболу Ліонель Мессі розповів, чому вирішив перейти в "Інтер Майамі", де також виступає українець Сергій Кривцов, замість повернення до рідної "Барселони".

В інтерв’ю Sport.es 35-річний нападник зізнався, що весь рік стежив за каталонським клубом. За його словами, він багато спілкувався із головним тренером команди Хаві після матчів.

"Так, правда, що я дуже чекав повернення до "Барселони", але я не хотів переживати ту саму ситуацію [дворічної давності] і чекати, щоб побачити, що станеться. Я не хотів покладатися на інших. Мені хотілося прийняти своє рішення, думаючи про себе та сім’ю. Я чув, що іспанська Ла Ліга затвердила все, але багато чого ще не вистачало", — зазначив Мессі.

Пам’ятні моменти Мессі в грі за "Барселону"

Аргентинець нагадав, що за час його кар’єри в каталонській команді його вже звинувачували у багатьох неправдивих речах і він не хоче переживати все заново. Футболіст запевнив, що із задоволенням повернувся б, але хоче більше думати про сім’ю.

"От чому перехід до "Барселони" не відбувся. Досягши всього і вигравши чемпіонат світу — я шукав трохи спокою. Зараз клуб не може сказати мені, що повернення на 100 відсотків можливе. Є люди в клубі, які не хочуть, щоб я повернувся". Або не хотіли, щоб я залишився. Мовляв, це недобре для клубу", — резюмував Мессі.

Нагадаємо, що після прощання з "Барселоною" влітку 2021 року форвард два сезони провів у "ПСЖ", який залишив після закінчення контракту. Батько гравця Хорхе заявив напередодні, що його син хоче повернутися до "Барселони".

Раніше з’явилася інформація, що "Інтер Майамі" розглядає варіант підписати Мессі на кілька років, після чого відпустити його до "Барселони" в оренду на півроку чи півтора роки.

Перед цим ЗМІ дізналися, що Ліонель Мессі домовився про перехід в "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії і навіть погодив дворічний контракт із опцією продовження на рік із зарплатою 600 млн євро на рік.