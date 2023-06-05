"Незабаром ви дізнаєтеся про його майбутнє": батько Мессі назвав клуб, куди той хоче перейти

Поки що аргентинець залишається без команди

Батько зіркового футболіста Ліонеля Мессі Хорхе заявив, що його син, який залишив "ПСЖ", хоче повернутися до "Барселони".

Його в Instagram процитував авторитетний журналіст Фабріціо Романо. За словами батька гравця, він і сам був би радий бачити того в каталонському клубі.

Більше того, запевнив батько аргентинського нападника, перехід в "Барселону" — це варіант, в якому вони із сином упевнені.

"Але ви дізнаєтеся про майбутнє дуже скоро", — зазначив Мессі-старший.

Пам’ятні моменти Мессі в грі за "Барселону"

За інформацією Романо, якою він поділився в Twitter, каталонський клуб ще не зробив пропозицію футболісту щодо переходу, тоді як "процес ухвалення рішення" гравцем "уже просунувся".

Нагадаємо, що Мессі виступав за "Барселону" з 2003 по 2021 роки, після чого перейшов в "ПСЖ".

Раніше ЗМІ дізналися, що Ліонель Мессі вже домовився про перехід в "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії і вже погодив дворічний контракт із опцією продовження на рік із зарплатою 600 млн євро на рік.

Також повідомлялося, що "Інтер Майамі" розглядає варіант підписати Мессі на кілька років, після чого відпустити його в "Барселону" в оренду на півроку або півтора роки.