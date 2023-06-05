"Скоро вы узнаете о его будущем": отец Месси назвал клуб, куда тот хочет перейти

Пока что аргентинец остается без команды

Отец звездного футболиста Лионеля Месси Хорхе заявил, что его сын, который покинул "ПСЖ", хочет вернуться в "Барселону".

Его в Instagram процитировал авторитетный журналист Фабрицио Романо. По словам родителя игрока, он и сам был бы рад видеть того в каталонском клубе.

Более того, заверил отец аргентинского нападающего, переход в "Барселону" — это вариант, в котором они с сыном уверены.

"Но вы узнаете о будущем очень скоро", — отметил Месси-старший.

Памятные моменты Месси в игре за "Барселону"

По информации Романо, которой он поделился в Twitter, каталонский клуб еще не сделал предложение футболисту по поводу перехода, тогда как "процесс принятия решения" игроком "уже продвинулся".

Напомним, что Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 годы, после чего перешел в "ПСЖ".

Ранее СМИ узнали, что Лионель Месси уже договорился о переходе в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и уже согласовал двухлетний контракт с опцией продления на год с зарплатой в 600 млн евро в год.

Также сообщалось, что "Интер Майами" рассматривает вариант подписать Месси на несколько лет, после чего отпустить его в "Барселону" в аренду на полгода или полтора года.